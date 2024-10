L’allerta della Protezione civile per eventi di criticità ordinaria (che talvolta, come è accaduto di recente, si trasformano in eventi eccezionali) dovrà essere dato non solo con l’inserimento della notizia sul sito della stessa Protezione civile, ma anche con la comunicazione diretta ai comuni interessati.

Lo ha deciso oggi, su richiesta del capo della Protezione civile nazionale, la Giunta regionale con una delibera presentata dall’Assessore dell’Ambiente Donatella Spano.