Sono ore di apprensione a Capoterra, dove dall'alba di ieri, 19 novembre, si sono perse le tracce di Giulio Tronci.

Il giovane, residente in paese con la famiglia, è stato avvistato per l'ultima volta non distante dal settore A di Torre degli Ulivi.

Giulio indossa un giubbotto con cappuccio blu scuro, pantaloni scuri, scarpe nere e quando è uscito di casa ha portato con sé un ombrello blu.

Chi dovesse avvistarlo o avere sue notizie può contattare Matteo Tronci al numero 345-0023411, o Laura Tronci al 392-8536645.