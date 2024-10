Si laurea in Economia e Gestione Aziendale, purtroppo, lontano da tutti i parenti e gli amici, lo fa via web comodamente da casa in ciabatte. Proprio così, ai tempi del Coronavirus, Giuliano Rosas di Escalaplano, ma da anni residente a Villasalto dove lavora come direttore delle Poste, sceglie di portare a termine i suoi studi in quest’ultimo anno per soddisfazione personale e chissà, magari per una futura carriera lavorativa.

Ha 35 anni, ma la sua interruzione agli studi era dovuta ad impegni lavorativi: quando fu assunto da Poste Italiane aveva messo libri e le lezioni universitarie in stand by, ma ora ha deciso di portare a termini gli studi per una promessa fatta ai suoi cari e alla moglie. Auguri dottore!