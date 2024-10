“Il palcoscenico regala emozioni improvvise, un po’ come le canzoni che catturano l’attimo, restituiscono un’immagine e col passare del tempo rievocano “quel” tratto di vissuto riposto da qualche parte dell’anima. Nella vita di tutti c’è un po’ di musica che ci “racconta e quel dialogo mai interrotto con chi non ha mai smesso di volermi bene, sul palco di San Simplicio si rinnoverà grazie al legame che nasce da una speciale magia”.

Sono trascorsi vent’anni dalla prima apparizione televisiva di Giuliano Marongiu, dal momento in cui le case dei sardi gli hanno aperto le porte di casa per accoglierlo con familiarità, ma è nelle piazze dell’isola che si consuma l’energia dell’incontro e l’estate che bussa alle porte si prospetta una delle più belle: è quella della ripartenza, degli abbracci ritrovati, della voglia di ballare e di cantare insieme, di divertirsi con spensieratezza, di travolgere con entusiasmo e liberare quel desiderio di appartenenza che accompagna il sentimento, tra la gente.

Giuliano Marongiu, col suo Isola in Festa, apre ufficialmente la Festa di San Simplicio, “sospesa” per due anni a causa della pandemia e nuovamente ritrovo per la città di Olbia e di tutta la Gallura che si appresta ad onorare il suo Patrono.

Sul palco del Parco Fausto Noce, a partire dalle 22.30, subito dopo i fuochi d’artificio, l’artista inonderà di musica e parole uno spettacolo con tanti ospiti e intrattenimento, con i successi di sempre, come A manu tenta, Marinaio, Ballende cantende, e con le nuove canzoni, presentate in anteprima, che vanno ad arricchire un repertorio che coinvolge e ricco di energia come Sonos de maìa e la solare Sardinia Sardinia, scritta da Mogol.

Sul palco ci saranno anche le splendide voci di Laura Spano, Francesca Lai e Lucia Budroni, il polistrumentista Peppino Bande, le launeddas di Roberto Tangianu, il musicista Davide Guiso, il corpo di ballo del Gruppo Incantos. In programma, nei giorni a seguire, Tazenda, Le Vibrazioni e Alessandro Pili, assi nella manica della RG Music Spettacoli di Olbia.