L’associazione Stampa Sarda, presieduta da Celestino Tabasso, ha aderito alla manifestazione #giùlemanidallinformazione promossa su tutto il territorio italiano dalla Federazione della Stampa Nazionale.

Era stato annunciato nei giorni scorsi e oggi, in piazza Palazzo davanti alla sede della Prefettura a Cagliari, un centinaio di giornalisti sardi ha accolto l’invito dell’Assostampa Sarda per difendere l’articolo 21 della Costituzione Italiana e per contestare le pesanti parole e gli insulti che il vicepremier Luigi Di Maio e l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, hanno rivolto ai giornalisti in seguito all'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Da una parte il Vicepremier ha definito la categoria giornalisti 'sciacalli', dall’altra parte, dal lontano Guatemala, Di Battista si è lasciato andare a considerazioni più forti, definendo i giornalisti “pennivendoli e puttane”.

Presenti al flash mob, per esprimere piena solidarietà verso la categoria dei giornalisti, c'erano anche il