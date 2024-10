Nei giorni scorsi ai poliziotti di Cagliari sono stati consegnati i giubbotti antiproiettile ''sottocamicia di colore beige, marca Mehler Vario System, modello 026-BA501, dotazioni apparentemente nuove, con relativo imballo in plastica''.

L'equipaggiamento è stato consegnato a vari uffici e la dotazione è andata ad integrare quella già esistente in procinto di scadenza a fine anno. Ma ''oltre a rilevare una protezione balistica identica a quelli già esistenti, quindi non idonei alla protezione di eventuali colpi di armi più potenti delle normali pistole, rileviamo un dettaglio sconcertante: i giubbotti, spacciati per nuovi, sono già scaduti da ben 8 mesi''.

Lo afferma il segretario provinciale del Sap di Cagliari, Luca Agati, che ha scritto una lettera al questore del capoluogo, Danilo Gagliardi, per segnalare il problema. Agati sostiene che sulla parte anteriore ''viene menzionata solo la data di produzione (04/2008) ma non la scadenza. Abbiamo pertanto ricercato il dato all'interno, sull'etichetta della barra di protezione, che appunto riporta una data di scadenza (indicata tra l'altro a penna) fissata per 04/2015".

"La gravità della questione è sconcertante; chiediamo che detta strumentazione venga immediatamente ritirata ed i colleghi dotati di protezioni aggiornate ed idonee'', scrive Agati al Questore, ricordando che ''in un periodo delicato come quello attuale rimaniamo meravigliati che l'amministrazione possa commettere errori tanto gravi quanto grossolani. La vita dei colleghi è sacra e come tale va tutelata a costo di combattere battaglie in queste ed in tutte le sedi che si riterranno più opportune'', conclude il Sap di Cagliari.