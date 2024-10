Una "storia di bullismo" emerge dalle indagini sulla morte del 13enne precipitato dal balcone al quarto piano di uno stabile a Gragnano. Minacce, insulti e perfino inviti al suicidio potrebbero avere spinto il ragazzo a prendere la decisione di togliersi la vita.

"Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. Insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita", riporta il quotidiano 'il Mattino' secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi.

Le indagini, condotte dalla Procura di Torre Annunziata e dai militari dell'Arma della stazione di Gragnano, si concentrano dunque su una ipotesi di istigazione al suicidio e starebbero facendo emergere un quadro inquietante dietro il decesso del tredicenne.