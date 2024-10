Il sindaco di Alghero Mario Bruno ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale in occasione della grande partenza della prima tappa della centesima edizione del Giro d'Italia, prevista nella giornata di venerdì 5 maggio.

Fanno eccezione le sole classi delle scuole Primarie, impegnate nelle prove Invalsi, Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, così come disposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Invece, nella giornata di giovedì 20 aprile, dalle ore 9:00, gli studenti di tutte le scuole si ritroveranno in Piazzale della Pace, da dove prenderà avvio una pedalata con sfilata in alcune vie interessate dal transito dei campioni del Giro.

La carovana in rosa dei giovani algheresi attraverserà via Garibaldi, Scalo Tarantiello, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Via F.lli Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Lungomare Valencia, Viale della Resistenza, Via Giovanni XXIII, Via Cagliari, Via Garibaldi, con rientro in Piazzale della Pace dove ai giovani ciclisti verrà distribuita una gustosa merenda. L'iniziativa rientra tra le numerose manifestazioni collaterali alla Grande Partenza del 100° Giro previste ad Alghero, molte delle quali coinvolgono le scuole cittadine e le associazioni locali.