A cento giorni dal Giro numero 100 la Sardegna si veste di rosa. Scatta il conto alla rovescia in vista della 'Grande Partenza' da Alghero del Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi più seguiti nel mondo, imperdibile opportunità di promozione sui mercati internazionali grazie a un impatto mediatico imponente: 196 Paesi collegati in Tv e duecento testate giornalistiche presenti sul territorio.

Oggi l'assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Francesco Morandi ha presentato alla stampa le iniziative di comunicazione coordinate dalla Regione che accompagneranno l'evento. Il countdown sarà scandito nelle città-tappa sarde - Alghero, Olbia, Tortolì e Cagliari - oltre che da 'contatori' cronometrici, dall'illuminazione rosa di monumenti-simbolo e da attività di animazione territoriale in tutti i Comuni interessati, coi quali sarà stipulato un protocollo d'intesa per la gestione sinergica degli eventi. Saranno illuminati di rosa la Torre di Sulis ad Alghero, il museo archeologico, la chiesa di San Simplicio e la piazzetta di San Pantaleo a Olbia, il monumento naturale degli scogli rossi a Tortolì, il Palazzo Civico a Cagliari.

In occasione della Final eight di Coppa Italia a Rimini dal 17 al 19 febbraio, la Dinamo Sassari vestirà una maglia speciale con il nuovo logo studiato dalla Regione e animerà il Palazzetto all'insegna del rosa. Il Cagliari Calcio scenderà in campo con una speciale patch celebrativa applicata sulle maglie in occasione dei tre match disputati durante le tappe sarde della corsa contro Pescara, Napoli ed Empoli. Anche la fascia indossata dal capitano sarà personalizzata: accadrà già domenica 29 per Cagliari-Bologna.

Tra aprile e maggio inoltre il Club celebrerà l'evento ciclistico con una serie di attività promozionali sui media, sui suoi canali di comunicazione e all'interno dei Cagliari 1920 Store. Queste le azioni previste dal progetto regionale di comunicazione per l'avvicinamento alla partenza dell'evento principe del 2017 condivise dall'assessorato del Turismo della Regione Sardegna con i Comuni che ospiteranno partenze e arrivo e con i partner istituzionali, tra cui le società di gestione dei tre principali scali aeroportuali sardi e le Autority dei porti isolani.

Tutte le azioni promozionali saranno accompagnate da un pay-off unico, che seguendo la scia dell'immagine coordinata ideata per Expo 2015 e candidata al Compasso d'oro, è rappresentato da cerchi concentrici, fatti di nuraghi stilizzati, come i rocchetti di una ruota.