Messa in cattedrale ieri mattina per gli agenti della Polizia Stradale (di cui si celebra quest’anno il 70esimo anniversario) in servizio di scorta al Giro d’Italia. Erano presenti anche il Prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, il questore dello stesso capoluogo, Maurizio Ficarra, e il sindaco di Alghero, Mario Bruno.

Il vescovo Mauro Maria Morfino, durante l’omelia, si è rivolto agli operatori della sicurezza del Giro ringraziandoli per il loro lavoro, “che svolgono con passione, ma anche con tanta fatica.”

“Il vostro è un ministero che richiede empatia”, ha detto ancora l’alto prelato”, “voi ci riuscite e per questo vi ringrazio a nome della comunità cristiana e anche di quella civile.

Il Giro d’Italia è scortato dalla Polizia Stradale dal 1946. Attualmente, il contingente è formato da un organico di 40 persone tra uomini e donne, di cui 26 motociclisti, 12 operatori in auto e 2 operatori a bordo di un’officina meccanica mobile.

C’è poi al seguito il Pullman Azzurro, trasformato in una sala multimediale permanente dove dal 1998 è attiva una campagna di sicurezza stradale per bambini e adulti. In una delle foto di questo servizio vediamo gli alunni di una scuola primaria poco prima della partenza della prima tappa del 100esimo Giro d’Italia.

Sempre ieri mattina, grande interesse e curiosità ha suscitato la mostra delle auto storiche della Polizia Stradale allestita all’interno delle antiche mura del suggestivo Forte della Maddalenetta. Divertiti soprattutto i bambini, che in sella alle mitiche motociclette hanno immortalato con il loro sorriso una grande giornata di festa, tutta in rosa, così come la città di Alghero ha accolto il Giro d’Italia.