In Sardegna

Nell'ambito dei controlli del territorio disposti e coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, implementati in occasione dell'imminente 100° Giro d'Italia, la Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero ha sequestrato nella tarda mattinata di ieri oltre 35.000 gadget in quanto posti in vendita senza le previste autorizzazioni amministrative.