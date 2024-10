Alghero è una città splendida, universalmente conosciuta come tale, ma domani mattina entrerà anche nella leggenda del Giro d’Italia. Ed è un premio meritatissimo. La città in questi giorni, se possibile, si è fatta ancora più bella, dotandosi e arricchendosi di quegli ornamenti ispirati agli antichi e sempre attuali colori del Giro.

Ci riferiamo a quel rosa reso celebre da campioni senza tempo, da Coppi a Bartali, a Magni, Gimondi, Merckx, Moser, Pantani, e a tutti gli altri vincitori del Giro consacratisi alla gloria dello sport lungo i suoi cento anni di vita. Fino a Nibali, che domani parte tra i campioni favoriti.

Al Giro d’Italia di quest’anno non ci sarà Fabio Aru, il campione sardo rimasto in panne a causa di un infortunio che se non ha tolto fascino al giro, lo ha comunque penalizzato di fronte ai sardi che aspettavano in Sardegna il loro ormai famoso quanto semplice e umile conterraneo.

Dopo l’annunciato forfait di Aru, pesa come un macigno la tragica scomparsa, a seguito di un incidente stradale, di Michele Scarponi, che avrebbe dovuto sostituire il campione sardo come capitano del team Astana.

Gli altri colori del Giro sono quelli che si percepiscono stando in contatto con l’ambiente della corsa. C’è la storia delle borracce in una mostra ricca di ricordi e di emozioni allestita nella seicentesca torre di S. Francesco. C’ è poi la sala stampa, una distesa di postazioni e uno stuolo di giornalisti che ci riportano al fascino delle mitiche cronache della corsa rosa.

Alghero è totalmente coinvolta dal grande evento sportivo. Ne respira il clima, lo vive e lo manifesta. Biciclette rosa dappertutto, al centro come in periferia. È curioso che il prodotto di questo colore ormai sia scomparso da tutti i negozi o rivendite. Per i ritardatari non c’è più tempo, ma ormai la città, tutta la città, veste rosa. Persino nella biancheria intima! Chi passa nella strettissima via Maiorca, nel centro storico, potrà vedere, e sorridere, la lingerie stesa tra una parete e l’altra delle antiche mura.

Domani, a mezzogiorno in punto, la corsa dell’anno 2017 avrà inizio. I corridori saranno tutti al nastro di partenza, per la centesima volta. Anche Alghero è pronta, vuole entrare anch’essa nella legenda.