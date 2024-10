In occasione della 3^ tappa del 100esimo Giro d'Italia a Cagliari di domenica 7 maggio, all’Open Village situato nel Pontile Sanità sarà presente un camper attrezzato a poliambulatorio mobile del CDI - Centro Diagnostico Italiano.



Nel suo “Giro della salute”, CDI concentra in particolare il suo impegno nella sfida all’epatite C, proponendo a titolo gratuito, presso il suo camper, “Easy test”, un test rapido salivare che nell’arco di 20 minuti è in grado di dare una risposta sull’infezione da virus dell’HCV. In caso di positività, il risultato andrà confermato attraverso le comuni procedure analitiche presso qualsiasi struttura sanitaria di laboratorio del territorio. Sarà per tutti disponibile anche materiale informativo e sull'importanza della prevenzione.