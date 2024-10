In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, l'Anci, in collaborazione con il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, ha avviato il progetto "Milite Ignoto Cittadino d'Italia", al fine di chiedere a tutti i Comuni di compiere l'atto di conferirgli la cittadinanza con il valore simbolico di "figlio di tutti".

Il gruppo nuorese di Gioventù Nazionale e di Fratelli d'Italia ha così chiesto al sindaco Soddu e al Consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria nuorese al milite ignoto.

"Riteniamo che questo non sia un atto di "parte", al contrario un'occasione comune per ricordare gli ultimi di ogni grande evento, i senza nome e senza volto che da figli di nessuno diventano figli di tutti", si legge in una nota.

"Al di là del giudizio sulla guerra che appartiene alla storiografia e alla coscienza politica individuale, ricordare il Milite Ignoto significa celebrare quanti sardi, come il nuorese Attilio Deffenu, perirono durante la Grande Guerra. Vogliamo ricordare il sacrificio del singolo individuo per un fine collettivo, civile, militare o sociale e continuare a farne memoria per i secoli futuri".