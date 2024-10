Si terrà giovedì 9 agosto alle 12.00, nella sala riunioni del Comune di Siligo in via Cossiga 42, si terrà un incontro, voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Sassu, per la costituzione del "Presidio di Siligo".

Il Comune, nel rispetto della Legge regionale del 2 agosto del 2005, ha avviato, insieme all'Unione dei Comuni del Meilogu, la funzione associata di protezione civile con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare il proprio territorio comunale e quello dei Comuni vicini dal pericolo degli incendi, delle alluvioni o di altre urgenze.

La squadra garantirà le funzioni di primo intervento e verrà dotata dei mezzi necessari, delle attrezzature, delle coperture assicurative e dei riconoscimenti regionali.

Un servizio che sarà agevolato anche da un moderno mezzo Pick Up, con il modulo antincendio, che il Comune di Siligo ha chiesto e ottenuto dall'Unione. Come specificato dal primo cittadino, «Alla costituzione e al funzionamento della squadra possono partecipare tutti i cittadini di Siligo».