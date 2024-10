Giovedì 6 dicembre alle 18.30, la sala Affreschi dell'ex convento dei Cappuccini ospiterà la presentazione del libro “Quartu Sant'Elena e il suo volto”, edita da Carlo Delfino in collaborazione con il Comune.

Un viaggio nelle vicende storiche, nell’ambiente e nell’economia di Quartu, sviscerando i dettagli della cultura cittadina, delle tradizioni di cui i quartesi vanno tanto orgogliosi, ma anche del tempo libero, che spesso vuol dire vita sociale o sport. Nel complesso verranno pubblicati e venduti ventidue fascicoli, che a fine collana comporranno un libro imprescindibile per le biblioteche e le librerie private dei quartesi, ma non solo.

Il coordinamento dell'opera, che potrà essere acquistata nelle edicole a fascicoli dal 12 dicembre a 3,80 euro, è stato affidato a Marco Lutzu e Marcello Schirru che hanno guidato una squadra di ventidue autori. 352 le pagine, corredate di foto, ia d’epoca, in bianco e nero, che a colori.

Per l'Assessora alla Cultura del comune, Lucia Baire, che ha voluto fortemente quest'opera, ha rimarcato come «Questo libro è il racconto della città. È un vortice di parole e immagini che partendo da lontano raccontano un territorio con tradizioni antichissime e grandi occasioni di crescita e sviluppo. Grazie al lavoro dei ventidue autori e all’impegno preso dall’editore Delfino la città ha ora a disposizione un libro che spero possa diventare per Quartu una pietra miliare, uno studio che possa magari in futuro anche essere implementato, ma sia già un’importante punto di riferimento per chi volesse approfondire la storia di Quartu».

L’editore Carlo Delfino ha sottolineato come «Quest’opera esce a distanza di trent’anni dal primo volume, che aveva come focus la città di Sassari. Questo nuovo lavoro, dedicato a Quartu Sant’Elena, andrà ad arricchire la collana ‘La città e il suo volto’, che oltre alla già citata Sassari, include Cagliari, Alghero, Oristano, Nuoro, Olbia, Tempio, Ozieri e Porto Torres. Grazie alla fattiva collaborazione del Comune di Quartu e in particolare dell’Assessore alla Cultura Lucia Baire, che ha sempre garantito sostegno e disponibilità per la riuscita dell’iniziativa, finalmente arriva ora in edicola il volume dedicato alla terza città della Sardegna».

“La cultura è sinonimo di libertà, di coesione sociale e opportunità di crescita economica – ha rimarcato il Sindaco Stefano Delunas -. La vitalità culturale è infatti un elemento imprescindibile per costruire una città sempre più vivibile, sintetizzabile in un laboratorio culturale diffuso, in cui istituzioni e privati, cittadini, commercianti e associazioni abbiano modo di lavorare insieme. Per arrivare così a creare una proposta culturale vivace, ampia e articolata, in cui il Comune ha funzione di coordinamento e regia. Tradizioni popolari, musica e beni culturali vanno coniugati con le bellezze naturalistiche e con la ricchezza dei prodotti agro-alimentari, per far così decollare la Quartu turistica. Abbiamo avviato la valorizzazione delle figure storiche quartesi; ‘Quartu e il suo volto’ è sullo stesso filone di riscoperta delle nostre radici storiche».

Alla presentazione ufficiale prenderanno parte il primo cittadino Delunas, l’Assessora Baire, l’’editore Carlo Delfino, i curatori Marco Lutzu e Marcello Schirru e gli autori dei fascicoli componenti l’opera. È inoltre prevista la partecipazione del Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, la dottoressa Maura Picciau.