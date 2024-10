Non andrà in vacanza la biblioteca comunale di Cossoine che prosegue nella attività di promozione alla lettura dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia.

Dopo “A spasso col mostro” (7 giugno) ed “Elmer l’elefante variopinto” (21 giugno), gli operatori della cooperativa Comes in collaborazione con l’Amministrazione comunale hanno deciso di proporre un laboratorio dal titolo “L’uovo di Tara e…il magico mondo dei dinosauri” che si terrà domani 28 giugno alle 10.00, nei locali della biblioteca in via Berlinguer 9.