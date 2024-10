Si terrà giovedì 28 febbraio la grande sfilata di Carnevale organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e i Centri di Aggregazione Comunali, in collaborazione con gli Assessorati al Turismo e Spettacolo e alla Cultura, alla Consulta Giovanile e alla Proloco.

Il tema di quest’anno sarà “La Vecchia Fattoria”. Il programma prevede dalle 15.30 il ritrovo di tutti i partecipanti presso il Piazzale San Martino. La partenza è fissata per le 16.00.

Il percorso autorizzato prevede un itinerario che, partendo Piazzale San Martino, si snoderà per le vie del Centro cittadino per poi concludersi in Piazza Eleonora intorno alle 17.00.

Al termine grande battaglia di coriandoli tra tutti i partecipanti e trasferimento in Piazza Roma per balli e zippole offerti dalla Proloco di Oristano.

Per iscrizioni, informazioni o chiarimenti si può contattare la Referente dei CAS di Oristano Simona Fara ai seguenti recapiti telefonici tel. 0783-71859; cell. 3489293782.

Si potrà, inoltre, dare conferma della propria partecipazione anche presso le sedi Aggregative di San Nicola (tel-0783.71859), Silì (tel-0783.26707), Donigala (tel-0783.34343) tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 20.00.