Sta riscuotendo un grande consenso il Servizio prelievi voluto dall’Amministrazione comunale di Banari e gestito, in maniera più che egregia, dalla Società “Il Quadrifoglio” di Torralba.

Un Servizio utile che consente ai residenti di evitare i viaggi verso gli ospedali per poter effettuare le analisi. Stavolta l’appuntamento è per giovedì 27 settembre alle 7.30, sempre nel caseggiato delle ex scuole elementari.

Le impegnative andranno depositate nella cassetta collocata all’esterno dell’edificio entro e non oltre martedì 25 settembre. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Operatrice sociale, la dottoressa Lara Murgia, o al numero di telefono 3337337891.