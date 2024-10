La Cooperativa "Artemisia" e la Società "Il Quadrifoglio" di Torralba hanno promosso per giovedì 23 agosto, una gita all'Aquafantasy dell'Isola Rossa. Il ritrovo è fissato per le 8.15 da Piazza Marconi mentre la partenza è in programma alle 8.30. Il rientro in paese è in programma per le 19.00.

Le organizzatrici raccomandano il possesso della cuffia, della crema solare, delle ciabatte, dell'accappatoio o dell'asciugamano, un cambio completo e i braccioli per chi non sa nuotare nelle piscine con l'acqua alta. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto (massimo 3 minori sino ai 13 anni, dai 14 ai 18 anni massimo 5).

«In caso di annullamento della gita– si legge nell'avviso – la quota di iscrizione verrà interamente restituita mentre il rimborso non è possibile in caso di assenza o rinuncia». Il modulo e la quota di partecipazione dovranno essere versati entro e non oltre il 10 agosto presso il chiosco della piscina, negli orari di apertura.

Intanto proseguono le iniziative di Artemisia e "Il Quadrifoglio": venerdì 3 agosto, avrà luogo una serata spagnola con la degustazione della sangria e della paella. In programma il concerto del gruppo "Santa Fè". L'evento è organizzato insieme all'Avis di Torralba.