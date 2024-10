Continua anche nel mese di luglio il Servizio prelievi del sangue voluto dall’Amministrazione comunale di Banari e gestito dalla Società “Il Quadrifoglio” di Torralba.

L’appuntamento, questa volta, è stato fissato per giovedì 19 luglio alle 7.30, sempre nei locali della ex scuola elementare. I residenti potranno depositare le impegnative nella cassetta collocata all’esterno dell’edificio entro martedì 17 luglio. Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Lara Murgia (Operatrice sociale), oppure il numero di telefono 3337337891.