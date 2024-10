Dopo essere state annullate per il maltempo che martedì scorso a colpito non solo Sassari, ma tutta la Sardegna, ritornano giovedì 18 aprile “Le passeggiate di Enrico Costa”, organizzate dal Circolo Culturale Aristeo.

La partenza è prevista per le 17.30 da Corso Vittorio Emanuele 62 (l’antica “Platha de Cotinas”), per proseguire in “Carra manna”, l’attuale Piazza Tola, fare tappa in Piazza Azuni e proseguire verso Piazza Castello e Piazza d’Italia.

L’evento vedrà protagonisti Daniele Monachella e Carlo Valle. Il primo vestirà i panni di un distinto viaggiatore che, con toni suggestivi e coinvolgenti guiderà il pubblico alla riscoperta della Sassari che fu, mentre il secondo interpreterà la figura distinta del canonico Giovanni Spano.

La tappa conclusiva sarà Piazza Fiume dove, dallo scorso dicembre, si trova il monumento bronzeo dedicato al Costa, a due passi dalla sua ultima dimora e dalla Biblioteca Universitaria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sassari ed è caratterizzata dall’impiego integrato di moduli pseudoteatrali, animazioni musicali e letterarie, il cui fine è quello di promuovere e favorire una percezione distinta e più consapevole della nostra identità storica e civica.