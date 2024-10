Prosegue a Banari, con la consueta cadenza mensile, il servizio prelievi ematici gestito dalla società “Il Quadrifoglio” di Torralba.

Per il mese di marzo, l’appuntamento è fissato per giovedì 15 marzo, sempre alle 7.30. Come da prassi, il deposito dell’impegnativa nell’apposita cassetta collocata all’esterno del caseggiato delle ex scuole elementari da parte degli interessati, deve avvenire il martedì antecedente il prelievo, in questo caso martedì 13 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3337337891 oppure rivolgersi all’operatrice sociale, dottoressa Lara Murgia.