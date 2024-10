Si parlerà dei cambiamenti climatici e delle sfide che pongono per gli spazi urbani giovedì 14 dicembre alle 15.30, presso la sala Langiu del Comando della Polizia municipale a Sassari.

Il Comune è partner del programma “Assistere l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio di cooperazione Transfrontaliera”, cofinanziato dal Programma Interreg Italia - Francia Marittimo 2014-2020.

Adapt risponde alla necessità dei sistemi urbani di affrontare i rischi causati dalle forti piogge improvvise e intense, mettendo a disposizione nuovi strumenti per migliorare la resilienza dei centri abitati.

Lo stesso prevede prevede la predisposizione del Piano di azione locale sull’adattamento climatico, la realizzazione di un intervento pilota di pavimentazione drenante su aree verdi.

Sarà un’occasione per costituire formalmente il Partenariato urbano per l’adattamento e per illustrare tutti i progetti predisposti in occasione di Climathon 2017.