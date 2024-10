Giovedì 1 febbraio alle 7.30, si rinnova il tradizionale appuntamento mensile con il servizio prelievi ematici a Banari, curato da “Il Quadrifoglio” di Torralba.

Come da tradizione ormai, gli interessati dovranno depositare le impegnative nell’apposita cassetta collocata all’esterno delle ex scuole elementari entro e non oltre martedì 30 gennaio. Maggiori informazioni presso l’ufficio socio-assistenziale o al numero di telefono 3337337891.