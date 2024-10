La consulta medica della Congregazione delle cause dei santi ha riconosciuto come inspiegabile una guarigione di una donna attribuita al beato Giovanni Paolo II. Se il "miracolo" dovesse essere approvato anche dai teologi e dai cardinali la canonizzazione di Papa Wojtyla potrebbe essere celebrata già nell'ottobre prossimo.

La canonizzazione porterà Giovanni Paolo II ad essere il secondo Papa proclamato santo nell'ultimo secolo, dopo Pio X. Altri due Papi giù beatificati ma non dichiarati santi sono Pio IX e Giovanni XXIII.

Un altro Pontefice ormai in dirittura d'arrivo per la beatificazione è Paolo VI: dopo la conclusione del processo un miracolo attribuito alla sua intercessione è già stato presentato alla Congregazione per le cause dei santi. Ancora in attesa della segnalazione di un miracolo è la causa di Pio XII.

Mentre è in fase avanzata anche il processo per Papa Luciani.