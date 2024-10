Nel corso della serata di ieri la Squadra Mobile ed il Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti in via San Salvatore ad Iglesias, dove era stata segnalata una violenta lite tra coniugi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato con l’ausilio dei colleghi della Polizia Scientifica, che Giovanni Murru, 45enne di Iglesias, armato di un coltello ha colpito mortalmente la ex moglie Federica Madau con 10 fendenti al collo.

La donna si era recata presso l’abitazione di Giovanni Murru perché l’uomo le aveva detto di volerle affidare le 3 figlie di 3, 6 e 9 anni, per la sera.

Per garantirsi la libertà di agire, lo stesso Giovanni Murru ha chiuso all’interno di una stanza le bambine.

La coppia, che aveva in corso una recente causa di separazione, viveva separata dal mese di dicembre, e aveva già richiesto, in una precedente occasione, l’intervento delle Forze dell’Ordine che avevano avviato un tentativo di mediazione con i legali per la gestione delle minori che aveva portato ad un accordo, almeno apparentemente, accettato da entrambi.

Le testimonianze raccolte e la dinamica immediatamente ricostruita hanno consentito di arrestare Giovanni Murru in flagranza del reato. L’uomo è si trova ora rinchiuso nel carcere di Uta.

Le bimbe, invece, sono state affidate al reparto pediatrico dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias.