Ritrovato, fortunatamente sano e salvo. A rintracciare il giovane di Uri, Giovanni Antonio Cherchi sono stati i Carabinieri ad Alessandria. Da oltre un mese non si avevano più notizie di lui, un patema d’animo degli stessi familiari che avevano anche lanciato un appello alla trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto”.

Il telefono cellulare del 21enne ha funzionato per l’ultima volta il 28 febbraio scorso, è in buone condizioni di salute ma a quanto pare non avrebbe alcuna intenzione di tornare in Sardegna.