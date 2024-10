Non si hanno ancora notizie di Giovanna Cilla, la donna di 66 anni di Benetutti scomparsa da Alghero il 3 agosto. “Aiutateci a ritrovarla! Qualcuno l'ha incontrata? L'ha vista? Ha notato qualcosa? Manca da casa dal 3 agosto, avvistata in zona Fertlia l'ultima volta”, è il nuovo appello del figlio Claudio. “Ogni indizio è utile per poterla trovare e riaverla con noi – spiega -. Condividiamo il più possibile”. Se qualcuno ha informazioni su Giovanna chiami le forze dell’ordine o contatti la famiglia a questo numero: 3402921359.

Anche nella nostra Redazione è giunta una segnalazione, che abbiamo prontamente rigirato ai parenti della signora scomparsa. Purtroppo, però, la donna avvistata e ripresa in un video non era Giovanna Cilla.

Al momento della scomparsa, la donna indossava jeans chiari e maglietta chiara, ha con sé solo le chiavi di casa mentre il portafoglio, documenti e cellulare li ha lasciati in casa. La donna ha capacità cognitive e di parola integre, è in grado di riferire le proprie generalità e le sue condizioni psicofisiche sono normali anche se ultimamente, a causa del dolore per la perdita della sorella avvenuta quattro mesi fa, ha dei momenti in cui si estranea dalla realtà e dei vuoti di memoria. È alta 1,64, è di corporatura esile, ha i capelli appena tinti color castano chiaro come da foto, gli occhi castani, indossa occhiali da vista.