I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno tratto in arresto per furto in abitazione in concorso Brenda Barbulovic, 24 anni e Vanessa Jankovic, 18 anni, entrambe pregiudicate, che poco prima si erano introdotte all'interno di un'abitazione in via Matteotti.

Purtroppo per loro sono state viste da alcuni passanti mentre scavalcano la recinzione dell'abitazione nel tentativo di allontanarsi. L'immediato intervento della pattuglia allertata tramite il numero d'emergenza 112, consentiva di raggiungere immediatamente le due e di bloccarle.

Le due donne venivano trovate con ancora addosso la refurtiva, alcune catenine d'oro, poi restituite ai legittimi proprietari e due grossi cacciavite utilizzati come arnesi da scasso. Una volta arrestate le due sono state condotte presso la caserma di Sanluri e da li, in regime di arresto domiciliari, presso la loro residenza. Il giudizio direttissimo è fissato per la mattinata di lunedì presso il Tribunale di Cagliari.