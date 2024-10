I Carabinieri sono andati a colpo sicuro, avevano il sospetto che all’interno di un’abitazione i due giovanissimi coltivassero lo stupefacente: infatti, a casa della compagna 18enne, i militari hanno scoperto e sequestrato circa 250 grammi di marijuana in sacchetti di plastica e in una delle stanze è stata rinvenuta una serra artigianale con quattro piante di cannabis alte un metro, munite di lampade, fertilizzanti, umidificatori e con l'occorrente per coltivare e produrre marijuana.

I Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno sequestrati in totale mezzo chilo di prodotto lavorato, semilavorato e fresco, pronto alla cessione, 2 bilancini di precisione e circa 200 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Per i due giovanissimi sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del processo con il rito della direttissima.