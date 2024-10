I ragazzi che ieri sera, lunedì 5 ottobre 2020, intorno alle 18:30, hanno trascorso il loro tempo in maniera “alternativa” presso la Biblioteca Comunale di Via Pertini, mancando di rispetto al bene comune, saranno convocati insieme ai genitori, presso il Comando Polizia Locale del Comune di Quartucciu, al fine di non peggiorare la propria posizione sarebbe auspicabile che gli stessi si presentassero spontaneamente senza attendere la comunicazione ufficiale. Si rammenta che i ragazzi sono tutti identificabili dalle diverse riprese”.

C’è davvero poco su cui pensare, il post che appare sulla pagina istituzionale (Pagina Facebook dei Servizi Manutenzioni e Ambiente del Comune di Quartucciu), è abbastanza chiaro: le telecamere di sicurezza hanno totalmente ripreso gli autori dei gesti poco edificanti ma sono stati identificati. Inutile ribadire – come ha rammentato il primo cittadino di Quartucciu, Pietro Pisu, che il loro gesto non è certamente d’esempio, ma si è dimostrato poco rispettoso per il bene comune. (Foto tratte da Fb)