Scadranno il 28 settembre alle 18.00 le domande per poter partecipare al progetto del Servizio Civile Giovani, Tradizioni e Territorio, predisposto dall'Amministrazione comunale di Padria guidata dal Sindaco Alessandro Mura.

La domanda potrà essere presentata da i ragazzi e ragazze di una fascia compresa tra i 18 e i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana e dell'Unione Europea, del diploma di scuola media superiore, del requisito di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

Inoltre, come si legge nell'avviso pubblico, è necessario «Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata».

Il servizio avrà una durata di 12 mesi e vedrà impegnati 4 volontari con un compenso mensile di 433,80 euro. L'obiettivo generale è quello contribuire a rendere attivo il territorio di Padria con la promozione e l'implementazione di attività aggregative e di socializzazione.

Tra le attività che vedrà impiegati i volontari; la pubblicizzazione delle iniziative culturali, la realizzazione e diffusione di materiali informativi, la collaborazione con i comitati locali per l'organizzazione di feste religiose, la creazione e l'aggiornamento della pagina Facebook comunale, la promozione di attività per la valorizzazione della lingua e della cultura sarda e l'organizzazione di laboratori di lettura in collaborazione con la biblioteca comunale. Infine, gli stessi collaboreranno nella mappatura delle risorse e delle opportunità di svago e socializzazione offerte dal territorio.

Gli obiettivi specifici sono quelli rendere più facilitata l'informazione dei cittadini, valorizzare le risorse che offre il territorio e ampliare le opportunità di socializzazione per i giovani, minori e anziani.

I Ragazzi che verranno selezionati per 5 giorni alla settimana e 30 ore settimanali. Le istanze, accompagnate da una fotocopia della carta d'identità in corso di validità, andranno presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.padria.ss.it, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Comune di Padria, Piazza del Comune 1, 07015 Padria, oppure a mano in questo caso entro le 14.00 del 28 settembre, all'ufficio Protocollo del Comune.

Maggiori informazioni all'Ufficio dei Servizi sociali i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00, al numero di telefono 079807018 (interno 2) o all'indirizzo di posta elettronica sociale@comune.padria.ss.it.