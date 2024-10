Ancora nessuna notizia di Giuseppe Contini e Karol Canu, i due minorenni spariti da Olbia lo scorso 25 gennaio. Le ricerche a tappeto dei due amici di 15 e 17 anni, proseguono senza sosta da parte delle forze dell'ordine e di numerosi gruppi di volontari che da subito hanno mostrato grande solidarietà nei confronti delle famiglie dei ragazzi.

I due giovani sono stati ritrovati: LEGGI

Ieri, 2 febbraio, è sceso in campo anche l'elicottero "Fiamma", dislocato presso il 10° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Olbia, in coordinamento con la Prefettura di Sassari che sta seguendo le ricerche. L'elicottero ha sorvolato i territori delle campagne olbiesi, concentrandosi nelle frazioni di Berchiddeddu e a Putzola, frazione di Padru, centro abitato poco distante dalla città gallurese. Con ogni probabilità "Fiamma" opererà anche nei prossimi giorni in supporto alle squadre di agenti della Polizia di Stato e agli uomini dell'Arma che da giorni stanno battendo a tappeto le campagne con i casolari abbandonati e gli stazzi, in cui si spera possano aver trovato rifugio i due ragazzi.

Giuseppe e Karol sono stati visti l'ultima volta in un bar di via Roma a Olbia la sera di giovedì 25 gennaio, poi più nulla si è saputo di loro. I cellulari dei due risultano spenti e i ragazzi non hanno portato via da casa neanche i caricatori. L'ultima cella a cui si è agganciato il cellulare di Giuseppe Contini risulta nei pressi dell'Istituto scolastico Agrario di Olbia, il giorno stesso della scomparsa.

I due sono senza soldi e vestiti pesanti o di ricambio e le speranze dei famigliari scemano man mano che stanno passando i giorni. La speranza è che Giuseppe e Karol si stiano nascondendo e siamo aiutati da qualcuno.

"Amore di babbo, ti prego rientra, sono disperato, dacci un segnale", continua a ripetere e scrivere sui suoi profili social Antonello Contini, padre di Giuseppe, che insieme alla madre di Karol, Giulia Canu, prosegue nel lanciare un appello ai ragazzi e ai loro amici per avere notizie sulla loro scomparsa avvenuta ormai dieci giorni fa.