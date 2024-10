Sono stati pubblicati sul sito www.comune.sassari.it il bando e la modulistica per l'assegnazione di un contributo pari al 68 per cento del canone d'affitto, per 3 anni, alle giovani coppie (sposate o conviventi more uxorio da almeno 2 anni), di età non superiore ai 35 anni, il cui nucleo familiare sia composto da massimo tre persone (di cui una minore) e con un Isee tra i 15mila e i 27mila euro.

Nei mesi scorsi era stato istituito il registro di appartamenti privati da affittare a canone concordato a under 35 che desiderano mettere su famiglia. «Come assessorato alle Politiche della casa - afferma Ottavio Sanna - ho voluto creare una nuova area welfare casa per dare più servizi ai cittadini . Nel 2017 sono erogati ai single sostegni economici di 150 euro per la coabitazione, che si affiancano ai contributi comunale e regionale per l'affitto. Ora abbiamo avviato l'iter per questo bando rivolto alle giovani coppie che ha una doppia valenza: aiutare i nuovi nuclei famigliari e ripopolare il nostro centro storico. Altro progetto importante a cui stiamo lavorando sarà l'avvio dell' housing sociale , prevalentemente destinato a famiglie monoreddito o con un reddito medio».

Il contributo sarà pari al 68 per cento dell'affitto fino a un massimo di 350 euro e sarà liquidato direttamente al proprietario dell'alloggio. Le domande scadranno venerdì 15 dicembre.