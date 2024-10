Schiamazzi, urla e atti di vandalismo puro fino a tarda notte, bottiglie di vetro rotte, cassonetti rovesciati, specchietti delle auto presi di mira, residenti ormai in ostaggio di balordi e teppisti. Il sonno e il sacrosanto riposo è sono ormai a rischio nella zona di piazza Italo Stagno, dietro via Abruzzi, a San Michele: “Stanotte ennesimo danneggiamento-raid in quell’area dimenticata – accusa il consigliere regionale Edoardo Tocco, FI – accade ormai quasi tutte le sere, ho già chiesto ufficialmente alle autorità competenti l’ausilio di telecamere di sicurezza anche con una comunicazione firmata dai cittadini e rivolta al sindaco Massimo Zedda. Pare non basti – dice Tocco – i residenti sono esasperati, le forze dell'ordine intervengono ma non possono fare di più, serve un deterrente perché quella zona è a rischio. In questi giorni interpellerò anche il questore D’Angelo per cercare di trovare una soluzione definitiva”.