Un 39enne di Selargius è stato trovato privo di vita all'interno della sua auto nei parcheggi di Marina Piccola, a Cagliari.

Sul corpo non sarebbe stato rilevato alcun segno di violenza. Secondo i primi accertamenti del medico legale e degli agenti della Squadra volante e della Mobile, intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, l’uomo sarebbe morto per un malore anche se non si esclude che possa aver assunto qualche sostanza.

Il corpo nella vettura è stato notato da una persona che ha subito avvisato il 113.

Il pm di turno potrebbe non disporre l’autopsia.