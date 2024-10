E' stata una morte naturale causata verosimilmente da un problema cardiaco, ma la certezza si avrà con gli esiti dell'esame istologico.

E' quanto emerso dall'autopsia sul corpo di Luca Arca, il giovane di 24 anni di Silansu, trovato cadavere nella tarda serata del 4 settembre all'interno di un capanno agricolo nelle campagne tra il suo paese e Dualchi.

L'esame effettuato all'ospedale di Oristano dall'anatomopatologo Nicola Lenigno dell'istituto di medicina legale dell'Università di Cagliari, ha accertato che il decesso risale a circa venti ore prima del ritrovamento e ha escluso la morte violenta, confermando quindi il responso del medico legale Roberto Demontis, giunto alle stesse conclusioni dopo una prima ispezione del cadavere.

Esclusa anche la morte per intossicazione da monossido di carbonio, una delle ipotesi, oltre al malore, avanzate nelle prime ore dagli inquirenti dopo la scoperta di un gruppo elettrogeno presente nel capanno e utilizzato per pompare l'acqua destinata all'irrigazione di una piantagione di marijuana rinvenuta nelle vicinanze. Da qui il sospetto che il giovane si trovasse in quel posto per curare le piante di cannabis, ore sequestrate dai carabinieri.

Le indagini dei militari della Compagnia di Macomer e del Nucleo investigativo di Nuoro continuano per capire chi si muovesse intorno alla piantagione. Interrogati anche i proprietari dei terreni interessati.

La Procura di Oristano ha disposto la restituzione della salma di Arca ai familiari.