Intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio ( 27 agosto 2014) la Guardia Costiera di Arbatax ha ritrovato il corpo ormai privo di vita di un giovane sub, Andrea Corda, 30 anni di Uta, è morto durante un'immersione.

Il giovane si trovava in compagnia di due amici che non vedendo il compagno fare rientro nell'orario e nel luogo prestabilito hanno fatto scattare l'allarme e quindi le ricerche del 30enne.

Quando, però, i soccorritori hanno ritrovato il sub per lui non c'era più nulla da fare.

Il sub si era immerso questa mattina per una battuta di pesca, in apnea senza bombole.