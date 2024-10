Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Capoterra, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Alessandro Vidili, 18enne, del posto.

Il giovane pusher è stato fermato per un controllo vicino ad un parco pubblico, in località Liori: sottoposto a perquisizione i militari dell’Arma gli hanno trovato nelle tasche e presso la sua abitazione, una dose di un grammo di hashish, un panetto e mezzo sempre della stessa sostanza pari a 143,4 grammi, un bilancino di precisione, una decina di euro in monete, provento quasi certamente dell’attività di smercio.

Il 18enne si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo.