I Carabinieri della stazione Cagliari-San Bartolomeo hanno portato a termine un mirato servizio antidroga a Sant’Elia. In arresto, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 28enne cagliaritano, Antonio Busonera: il giovane è stato fermato in via Schiavazzi e sottoposto a perquisizione personale.

Addosso i militari gli hanno trovato 293,74 grammi di hashish, suddivisa in 48 dosi, 4,30 grammi di cocaina suddivisa in 28 dosi, 55.30 grammi di marijuana suddivisa in 12 dosi, oltre a un bilancino di precisione e 117 euro in banconote di vario taglio, sicuro provento dell'attività di smercio.

Busonera è stato dunque ammanettato e condotto in caserma: dopo le formalità di rito è stato rinchiuso in camera di sicurezza in via Nuoro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.