Fabio Cocco, 25 anni di Quartu Sant'Elena, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16,30 lungo la vecchia Statale 125 mentre con la sua Mv Augusta 700 percorreva l'Orientale sarda, in direzione Muravera-Cagliari. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118. Nonostante l'arrivo tempestivo dei medici, per Cocco non c'è stato nulla da fare.