Sarebbe stato un malore la causa della morte di Luca Arca, il giovane di 24 anni trovato senza vita attorno alle 22 del 4 settembre nelle campagne fra Silanus e Dualchi.

Arca, disoccupato e molto conosciuto nel mondo dei cavalli, era scomparso da Silanus nella notte fra sabato e domenica e nel pomeriggio di ieri la famiglia aveva presentato denuncia ai carabinieri. È stato uno zio del ragazzo a trovarne il corpo privo di vita.

Non sono ancora chiare le cause del decesso. In un primo momento si era pensato a un caso di omicidio, ma gli inquirenti non hanno trovato segni di morte violenta. Il corpo – come confermato all'ANSA – è stato piantonato dai carabinieri della Compagnia di Macomer sino all'arrivo del magistrato e del medico legale che alle 2 della notte ha effettuato un primo controllo esterno.

Fra le ipotesi più accreditate al momento quella di un malore, o del decesso causato dalle esalazioni di monossido di carbonio di un gruppo elettrogeno presente nel piccolo locale dove si trovava disteso il corpo. I militari, che hanno perlustrato il terreno dove è stata trovato il cadavere, hanno anche rinvenuto a circa 300 metri una piantagione di marijuana.

Solo i risultati dell'autopsia che verrà effettuata nell'ospedale di Oristano potranno fare piena luce sulla vicenda.