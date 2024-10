Spacciava cocaina con in braccio il figlio di pochi mesi. E' successo a Cagliari dove una ventunenne e il compagno sono stati arrestati dalla polizia. Nel corso dell'operazione gli uomini della squadra mobile, che tenevano sotto controllo l'abitazione della giovane coppia nel quartiere di San Michele, hanno sequestrato 110 grammi di cocaina e 3 di marijuana.

La giovane mamma e' stata colta in flagrante, al momento dell'irruzione della polizia nell'appartamento, con addosso un barattolino contenente otto dosi di cocaina. Il compagno stava invece dormendo in una stanzetta dove e' stato trovato il grosso della droga.

Sul comodino del letto, un libro su caratteristiche ed effetti della cocaina e anche - cosa che ha lasciato non poco stupiti gli agenti - un opuscolo per tossicodipendenti su come difendersi dalle logiche degli spacciatori.