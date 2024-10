Erano le 12.30 quando questa mattina, in un'abitazione di Teti, una ragazza, che aveva da poco scoperto di essere incinta, ha partorito prematuramente la sua bambina.

Il lieto evento poteva trasformarsi in tragedia se sul posto non fosse intervenuta un'ambulanza del 118 partita dall'ospedale di Sorgono e che ha prestato assistenza alla giovane madre.

La bimba, nata al sesto mese, ha avuto fin da subito gravi problemi respiratori che sono stati affrontati dalla squadra di soccorritori che, dopo un'ora di rianimazione, ha trasportata la 26enne assieme alla neonata all'ospedale di Nuoro.

Sul posto è intervenuta anche la dottoressa Soumaya Douar che, vista la situazione, ha tagliato il cordone ombelicale e ha iniziato a rianimare la neonata. Una volta ripresa l’attività cardiaca la piccola è stata accompagnata al San Francesco.

"Quanto accaduto - ha detto all'Unione Sarda la dottoressa Soumaya Douar che ha coordinato i soccorsi - dovrebbe far riflettere sulla politica dei tagli su personale e stipendi che la nostra regione sta mettendo in atto penalizzando zone isolate e lontane dagli ospedali come quella coperta dalla postazione 118 di Sorgono. Senza il nostro intervento la vita di questa bambina prematura sarebbe stata persa. Ecco perché il nostro servizio andrebbe invece potenziato per servire adeguatamente le zone disagiate del Mandrolisai".