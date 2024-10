Non ce l'ha fatta Debora Sulas, 32 anni, mamma di due bambine, rimasta coinvolta sabato mattina in un terribile incidente in Toscana. Domenica è morta nel reparto di rianimazione del policlinico Le Scotte di Siena dove era stata ricoverata in condizioni veramente disperate dopo aver perso il controllo della sua auto, vicino a Batignano.



Debora stava viaggiando su una Fiat Punto, poco prima delle 9, verso Grosseto per andare al lavoro e percorreva la strada in località Colombaio. A bordo era sola. Non è ancora chiaro cosa sia successo, fatto sta che la donna ha perso il controllo della sua automobile, forse perdendo aderenza con l’asfalto a causa della pioggia che stava cadendo in quel momento.



Quando i soccorritori del 118 e i vigili sono arrivati, hanno trovato la donna sbalzata fuori dall’abitacolo. L’impatto è stato violentissimo. La donna ha battuto la testa ed è stata ritrovata in condizioni gravissime, tanto che il personale del 118, arrivato con un’ambulanza, ne ha ordinato l’immediato trasferimento all’ospedale senese con l’elicottero sanitario.

Quando la notizia ha cominciato a diffondersi nel paese di Batignano è calato il silenzio. Debora Sulas, si era trasferita in Maremma da molto tempo, dove viveva con il compagno e le due bambine di 5 e 9 anni, e dove era ben voluta da tutti, proprio come al suo paese d’origine, San Giovanni Suergiu, che ora si mobilita per una colletta per poter aiutare la famiglia a sostenere le ingenti spese per il trasporto e la tumulazione della salma nella terra a lei cara.

I genitori già da sabato a Siena, domenica hanno firmato il consenso al prelievo degli organi. Un gesto d’amore verso gli altri da parte di una ragazza venuta a mancare troppo presto.