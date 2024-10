I Carabinieri della stazione di Carbonia hanno deferito in stato di libertà un 27enne di Gonnesa, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici, responsabile di furto in abitazione.

Il furto era stato compiuto qualche giorno fa a Carbonia, quando il ladro, approfittando dell'orario notturno, si era intrufolato in casa della donna, attraverso la finestra del bagno.

A dare l'allarme è stata la stessa vittima che, svegliata dai rumori, si è accorta che qualcuno era entrato in casa e l'aveva derubata di soldi e altri effetti personali. Immediato l'allarme, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente e, nei pressi dell'abitazione della donna hanno fermato l'uomo, trovandolo in possesso della refurtiva asportata poco prima.

Le successive attività investigative, suffragate dalle tracce repertate dai militari, hanno consentito di scoprire che il giovane era il responsabile anche di furto su autovettura, avvenuto nel mese di luglio. Ad incastrarlo, anche questa volta, è stata la refurtiva che gli è stata trovata a seguito di perquisizione domiciliare.