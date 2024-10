Un giovane di Sorgono è stato investito da un'auto questo pomeriggio mentre si trovava in sella ad una bicicletta, insieme ad un amico, nel centro di Tonara.

Sul posto sono intervenuti una medicalizzata Mike della postazione 118 di Tonara, una Mike del 118 di Sorgono e i carabinieri di Tonara.

L'investitore, secondo quanto emerso, sarebbe originario di Aritzo. L'investito è stato accompagnato all'ospedale di Sorgono per poi essere trasferito all'Ospedale San Francesco Nuoro per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni.