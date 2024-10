Nel corso della notte i Carabinieri della Radiomobile, durante i servizi di controllo del territorio, hanno arrestato Matteo Marini, 28enne, pregiudicato di Capoterra, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato intercettato in via Stamira e fermato: la successiva perquisizione sull’abitacolo ha fatto saltare fuori la droga, 9 panetti di hashish del peso complessivo di circa 900 grammi e hashish, occultati sotto il sedile anteriore.

I militari l’hanno ammanettato e accompagnato in via Nuoro dove è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della direttissima.