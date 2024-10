E’ l’ennesima storia di violenza ai danni di una giovane donna quella emersa dall’attività investigativa degli agenti del commissariato di Olbia che ieri mattina hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne sassarese e un 52enne nuorese che dovranno rispondere di violenza sessuale aggravata.

La ragazza, infatti, per mesi sarebbe stata, picchiata, violentata e segregata in casa dal padre e dallo zio. Secondo quanto riferito dalla Questura, padre e zio della ragazza erano soliti occupare degli stabili fatiscenti nelle campagne di Olbia, in cui poi andavano a vivere con il resto della famiglia. I due uomini, attraverso percosse e minacce, avrebbero costretto la giovane in uno stato di completa soggezione sino a obbligarla ad avere rapporti sessuali con entrambi.

La ragazza ha trovato la forza di ribellarsi e ha raccontato tutto alla polizia. Ora si trova in una "casa protetta" e può contare anche su un supporto psicologico.

Foto simbolo tratta dal web